Mountain Bike: gli organizzatori di 2025 HERO UCI Marathon World Cup si presentano

Infine, i vincitori e le vincitrici della Coppa del Mondo UCI saranno incoronati in Spagna a La Tramun Sea Otter Europe di Girona. «Siamo felici di ospitare a La Tramun Sea Otter Europe l’ultima tappa di HERO UCI World Cup Marathon: la gara fa parte del programma di eventi sportivi del festival di Sea Otter Europe. Siamo convinti che questo evento ha tutto ciò che serve per offrire un finale spettacolare per la Coppa del Mondo: un percorso eccezionale, una cornice perfetta e migliaia di percorsi che decreteranno il vincitore assoluto». Albert Balcells, CEO of Ocisport.