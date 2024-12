Motorsport, Brembo festeggia 69 titoli mondiali nel 2024

Brembo, leader mondiale nella produzione di impianti frenanti, celebra un 2024 ricco di successi: con 69 titoli mondiali vinti, l’azienda si conferma leader indiscusso nel settore degli impianti frenanti. Un anno ricco di trionfi, con alcuni momenti davvero memorabili. In particolare, in Formula 1, Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha conquistato il suo quarto campionato mondiale consecutivo, utilizzando pinze e dischi Brembo. Per quanto riguarda gli altri campionati, meritano una menzione il successo di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in MotoGP con l’intero impianto frenante Brembo e le ruote Marchesini e il mondiale WorldSBK in cui è tornato al trionfo Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Senza dimenticare le vittorie di Ai Ogura (MT Helmets MSI) in Moto2 a quella di David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) in Moto3. Il primo campionato mondiale WRC di Thierry Neuville (Hyundai Motorsport) mette in evidenza l’affidabilità e le prestazioni dei sistemi frenanti Brembo nelle competizioni rally, in cui si alternano asfalto e terra. La forza dell’azienda italiana è evidente anche nella Gen-7 Car, dove tutti i piloti e i team utilizzano componenti del Gruppo, come AP Racing, dimostrando la loro affidabilità ad alte velocità sui circuiti ovali. In qualità di Solution Provider, Brembo si avvale della sua pluriennale esperienza nelle competizioni motoristiche per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili. Grazie a un costante processo di ricerca e sviluppo, Brembo è in grado di offrire ai maggiori produttori di auto e moto prodotti all'avanguardia, garantendo le massime prestazioni e sicurezza. Le numerose vittorie ottenute non solo da Brembo, ma anche dalle aziende del Gruppo come Marchesini, AP Racing, SBS Friction e J.Juan, confermano la leadership tecnologica del Gruppo nel settore.

Brembo ha ancora una volta dominato la Formula 1: tutte e 24 le gare del 2024 sono finite nelle mani di vetture equipaggiate con i suoi freni. Dal 1975, l'azienda bergamasca ha collezionato 531 vittorie su 851 Gran Premi disputati, conquistando ben 30 titoli piloti e 34 titoli costruttori insieme ai team più forti del Circus. Il dominio incontrastato in MotoGP continua, con successi che si estendono a Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini). Dal 1978, ben 592 vittorie nella classe regina (500 e MotoGP) testimoniano l'eccellenza Brembo. Per il nono anno consecutivo, tutti i piloti MotoGP hanno scelto le prestazioni e la sicurezza dei componenti prodotti dall'azienda italiana.

Con 36 titoli piloti e 37 titoli costruttori conquistati con i top team, Brembo è sinonimo di innovazione e vittoria nel mondo delle due ruote. Il 2024 consolida il dominio di Brembo anche nel Motorsport elettrico. Per la sesta stagione consecutiva, tutte le 22 monoposto full electric Gen3 della FIA Formula E e le 18 Ducati elettriche della FIM MotoE World Cup si sono affidate all'eccellenza dei sistemi frenanti Brembo. Oltre ai già menzionati campionati di Formula 1, Formula E, MotoGP, Moto2, Moto3 e WSBK, è doveroso ricordare anche i campionati WEC, GT, IMSA, EWC, Gen-7 Car, MXGP, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula, MotoAmerica, Porsche Mobil1 Supercup e tanti altri ancora, per un totale di oltre 700 titoli mondiali vinti dal 1975 ad oggi nelle diverse categorie.