MOTOMONDIALE, GP BARCELLONA: ALONSO IN POLE POSITION NELLA MOTO3

David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) nel Gran Premio della Solidarietà Motul di Catalogna piazza un 1:45.905 e si regala la settima pole stagionale, mettendosi alle spalle Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e Ivan Ortola (MT Helmets - MSI). Quarto crono per Angel Piqueras (Leopard Racing), davanti a Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e al rookie Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). Terza fila per Adrian Fernandez (Leopard Racing), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3). Decima casella per Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).