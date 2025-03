MotoGp, Yamaha ufficializza: Fernandez in pista ad Austin

Il team Yamaha Pramac ha ufficializzato che sarà Augusto Fernandez a disputare il Gp delle Americhe, in programma nel weekend del 30 marzo ad Austin, sostituendo Miguel Oliveira. Il portoghese si è infortunato per un incidente di gara nel corso della sprint race al Gp di Argentina, riportando una lussazione dell'articolazione sternoclavicolare insieme al coinvolgimento dei legamenti e nei prossimi giorni, informa il team, si sottoporrà ad ulteriori esami per monitorare i suoi progressi. Fernandez, 27enne di Madrid e campione del mondo Moto2 2022, è l'attuale collaudatore del team Yamaha Factory e farà il suo debutto in gara con la M1. Quanto a Oliveira, ha dichiarato che il "momento del ritorno è imprevedibile perché dobbiamo attendere la risposta biologica del mio corpo. Valuteremo ogni settimana come è la situazione e stiamo lavorando per tornare in pista il prima possibile, ma soprattutto ci concentreremo sul mio recupero e sul ritorno al 100% della forma fisica"