MotoGP, Rins con un casco speciale omaggia Maradona e Newell's

Casco speciale per Alex Rins, dedicato a Diego Armando Maradona e ai colori del Newell's Old Boys. Il pilota spagnolo della Yamaha, in un post su X ha pubblicato la foto de casco che indosserà in occasione del gp di Argentina di Motogp dove è raffigurata l'immagine di Maradona con i colori del Newell's Old Boys. "L'eredità del Diego nella cultura argentina è innegabile - le parole di Rins nel post - Qui lo sport si vive con una passione senza paragoni. Quelli che ti amano, ti amano e quelli che non lo fanno, ti odiano. Questo è il mio omaggio non solo a un'icona mondiale, ma anche a questo modo di intendere lo sport. VAMO ARGENTINA".