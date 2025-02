MotoGP: Quartararo il più veloce nei test a Sepang

Fabio Quartararo (Yamaha) è stato il più veloce al termine della prima giornata di test ufficiali della MotoGP, in corso sul circuito di Sepang. Il francese, con il tempo di 1'57"555, ha preceduto le Ducati dei fratelli Marquez, Marc e Alex, con il primo staccato di appena 51 millesimi. Solo 17mo Francesco Bagnaia con la seconda Ducati ufficiale. La giornata di test é stata funestata dalla brutta caduta di Jorge Martin: il campione del mondo e pilota Aprilia, dolorante al piede sinistro e alla mano destra dopo essere stato sbalzato dalla moto in curva 2, è stato portato in ospedale per controlli. Incidente anche per Raul Fernandez (Trackhouse), che ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra e non prenderà parte alle due rimanenti giornate di prove.