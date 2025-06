MotoGp, Pirelli: "In Moto2 stesse specifiche usate per Silvestone"

In occasione del Gran Premio d'Aragona, in programma questo fine settimana al MotorLand Aragón di Alcañiz, in Spagna, Pirelli metterà a disposizione dei piloti Moto2 le stesse specifiche già utilizzate nel precedente appuntamento di Silverstone. Tra queste figura la nuova posteriore in mescola soft, la specifica E0125, che ha debuttato proprio in Inghilterra riscuotendo ampio apprezzamento. Lo comunica Pirelli in una nota.