MotoGP, Morbidelli: "Preoccupato dopo caduta in Fp2, ma è andata bene"

"Sono molto contento che stamattina nelle FP2 non sia successo niente di serio: ho avuto una caduta importante alla Curva 4, sono finito contro gli air fence. Ero un po' preoccupato perché avevo molto dolore al collo, ma per fortuna e con l'aiuto del fisioterapista del team, siamo riusciti a rimetterci abbastanza in sesto per fare seconda fila in qualifica e quarto nella Sprint. La verità è che adesso mi sento molto dolorante, non so come starò domani, ma oggi cercheremo di sistemarci ancora di più per la gara". Così Franco Morbidelli, pilota del Team VR46, commenta il suo quarto posto nella gara sprint di Jerez.