"Non è il miglior inizio della stagione 2025! Ma 'Martinator' tornerà sempre più forte". Così il pilota dell'Aprila Jorge Martin commenta su Instagram la caduta nella prima giornata di test della MotoGp a Sepang con la sua nuova Aprilia, il pilota spagnolo ha riportato una frattura alla mano e una al piede e tornerà subito in Europa per essere operato.