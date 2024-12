MotoGp: Martin, grazie Ducati, ora sfida in Aprilia ma uomo da battere sarà Bagnaia

"Posso solo ringraziare il team Ducati, mi ha permesso di lottare due volte per il titolo". Così a Sky Sport Jorge Martin, campione del mondo 2024 di MotoGp con la Ducati Pramac, in occasione di 'Campioni in festa', evento che celebra a Bologna l'annata d'oro della Ducati. Il pilota spagnolo dalla prossima stagione passerà al team Aprilia. "Sarà una bella sfida, soprattutto all'inizio. Ma il potenziale mio e della moto è alto e spero di fare molto bene. Io l'uomo da battere? No, il favorito è Bagnaia", ha aggiunto.