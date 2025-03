MotoGp, Marquez: "Legame col team cresce gara dopo gara"

"Abbiamo iniziato nel miglior modo possibile. Mi sento a mio agio in tutte le sessioni e ogni gara che passa il legame col team è migliore". Parola di Marc Marquez nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp delle Americhe ad Austin: "Ma - aggiunge il pilota spagnolo della Ducati e leader del Mondiale - dobbiamo restare concentrati: nella mia miglior stagione, il 2019, l'unico errore l'ho commesso proprio qui". "Le aspettative - indica Marquez - sono alte e i risultati non hanno certo diminuito queste aspettative. Meglio così che avere dei dubbi. Però cerco sempre di pensare in modo negativo per non avere quella fiducia eccessiva che ci porta a situazioni che non ci piacciono".