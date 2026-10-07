MotoGP, livrea celebrativa per il team Trackhouse Aprilia in Indonesia e Malesia

07 Ott 2026 - 17:01
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Gulf e il team SuperFile Trackhouse MotoGP hanno svelato la loro ultima livrea nata dalla collaborazione, che verrà utilizzata nei Gran Premi d'Indonesia (9-11 ottobre) e della Malesia (30 ottobre-1 novembre). Il nuovo design, di grande impatto visivo, celebra il 125° anniversario di Gulf richiamando i colori iconici e la tradizione agonistica che hanno caratterizzato il marchio a livello globale per generazioni. Nei suoi 125 anni di storia, Gulf è diventata sinonimo di motorsport; la livrea blu e arancione ha contraddistinto alcune delle auto da corsa più leggendarie mai costruite. Poche sono memorabili quanto la Ford GT40 con i colori Gulf, vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 1968 e nel 1969: una vettura amatissima dai fan di tutto il mondo. È proprio questa iconica auto ad aver ispirato la nuova arrivata nella prestigiosa collezione di livree Gulf: la moto del team SuperFile Trackhouse MotoGP sfoggia un design familiare ma elegante e una classica visualizzazione del numero di gara. Attraverso queste caratteristiche, la livrea rende omaggio alla storia del marchio Gulf, nonché ai momenti, ai veicoli e alle persone che ne hanno plasmato il percorso dal 1901 a oggi.

Sebbene il design tragga ispirazione dal passato, esso riflette anche l'approccio lungimirante di Gulf. Fin dalla sua fondazione, l'azienda è stata guidata dal progresso e dall'innovazione. Questo spirito si ritrova sia nella moto celebrativa sia nella partnership complessiva tra Gulf e il team SuperFile Trackhouse MotoGP, fondata su un impegno comune a superare i limiti e a offrire prestazioni d'eccellenza. La speciale livrea per il 125° anniversario di Gulf rappresenta la quarta collaborazione di questo tipo tra il marchio e il team SuperFile Trackhouse MotoGP dall'inizio della stagione 2025; la scuderia americana ha già portato in pista i colori blu e arancione di Gulf in sette precedenti occasioni. Tra queste figurano le edizioni 2025 dei Gran Premi d'Indonesia e della Malesia, dove i piloti Raúl Fernández e Ai Ogura hanno ottenuto ottimi risultati con la livrea "Passion" – scelta dai fan – conquistando, tra l'altro, un podio nella Sprint in Indonesia per il pilota spagnolo. Il duo formato da Fernández e Ogura sfoggerà nuovamente i colori Gulf al Mandalika International Circuit e al Sepang International Circuit nel 2026.

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