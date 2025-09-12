Ciclismo, Scaroni allunga in vetta nella Coppa Italia delle Regioni

© Ufficio Stampa
Christian Scaroni (XDS Astana), sesto nell’appuntamento toscano, consolida la sua leadership: grazie ai 18 punti conquistati sale a quota 118 nella graduatoria individuale, allungando ulteriormente su Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Continua la crescita di Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), che scavalca Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e si porta al terzo posto della classifica generale.
La sfida tra team resta apertissima: la Polti Visit Malta prosegue la sua rincorsa al vertice, ma la VF Group Bardiani – CSF Faizanè difende la prima posizione grazie al quarto posto conquistato da Alessandro Pinarello, che regala alla squadra 19 punti fondamentali.
Mattia Bais (Polti Visit Malta) domina la classifica della combattività: i 20 punti incassati a Pontedera gli consentono di staccare nettamente tutti gli inseguitori. Stesso copione anche nei GPM, dove il trentino è l’unico tra i primi cinque a muovere la classifica, issandosi a quota 80 e consolidando la sua leadership.
Tra i giovani, è ancora giornata di scatti: Davide Piganzoli sale a 74 punti e tenta l’allungo sul diretto rivale Marco Frigo(Israel Premier Tech). Nella top 5 fa il suo ingresso Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani – CSF Faizanè), che con i 34 punti raccolti – frutto anche del quarto posto – si piazza subito in quarta posizione.
Commenti (0)