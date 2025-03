MotoGp, Di Giannantonio: "Siamo in crescita, Austin tra piste più impegnative"

"Sto bene e sono molto carico per il weekend negli Stati Uniti. Siamo in un momento di crescita, il recupero va sempre meglio e mi sono allenato in modo normale in questi ultimi giorni. Austin è una delle piste più impegnative fisicamente nel calendario, quindi è importante arrivarci il più pronti possibile e sono contento di come mi sono preparato. Dovremo cercare di continuare sulla linea positiva che abbiamo confermato a Termas e sarà importante iniziare bene da subito". Così Fabio Di Giannantonio, pilota Ducati del team VR46, in vista del weekend del Gp degli Usa, a Austin, terza tappa del Mondiale.