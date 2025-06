MotoGP, Campinoti 'stiamo lavorando duro, risultati arriveranno'

"L'aspettativa per questo fine settimana al Mugello? Sarà un bellissimo fine settimana, con aspettative meno ambiziose dell'anno scorso". Lo ha detto il numero uno di Pramac Racing, Paolo Campinoti, a margine della cerimonia con cui gli è stato consegnato stamani a Firenze il Gonfalone d'argento, riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana, per la vittoria nel 2024 del campionato del mondo MotoGP con Jorge Martin. "In questo periodo stiamo mettendo in piedi un altro progetto, stiamo lavorando duramente - ha aggiunto Campinoti -. Oggi ancora non vediamo i risultati, ma sono sicuro che presto riusciremo a vederne di ottimi".