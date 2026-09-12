MotoGP, Bezzecchi: "Mi sono divertito, per la gara non ci sarà solo Marc"

"Mi sono divertito, un bel turno, abbiamo lavorato bene, adesso bisogna restare concentrati. Ringrazio la squadra, vediamo come andrà oggi pomeriggio nella gara Sprint. La moto funziona bene, in alcuni punti soffriamo un po' e bisogna trovare qualche piccola soluzione. Ma non posso dire niente, ragazzi sono stati bravi". Così Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprilia, dopo la pole conquistata al GP di San Marino a Misano. "Il ginocchio un po' mi dà fastidio, facciamo con quello che abbiamo e cerchiamo di dare tutto. Sarà un testa a testa con Marquez? È uno dei piu veloci, partiamo entrambi davanti ma ci sono altri piloti velocissimi, le gare qui sono molto tirate", ha aggiunto.