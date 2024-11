MOTOGP, BARCELLONA: NEL WARM UP IL FREDDO INVITA BAGNAIA E MARTIN ALLA PRUDENZA

Solo 10 minuti per limare gli ultimi dettagli della gara che scatterà alle 14:00. A Barcellona il Warm-Up della MotoGP è stato influenzato dalle condizioni meteo, in particolare dal freddo, con una temperatura dell'asfalto di appena 10 gradi. Quindi quasi tutti i piloti hanno usato la gomma soft all'anteriore, per non correre rischi. Un terzetto di spagnoli ha stabilito i tempi migliori. Il più veloce é stato Raul Fernandez (con l'Aprilia del team Trackhouse), seguito da Pedro Acosta e Augusto Fernandez (KTM). Indietro i due ducatisti che oggi si giocano il mondiale: 11mo Francesco Bagnaia, 16mo Jorge Martin.