MotoGP, Bagnaia: "Spero che il test di Misano ci possa aiutare a Motegi"

Pecco Bagnaia arriva a Motegi con la speranza che i test fatti a Misano possano dare dei risultati in questa per lui difficile stagione della MotoGP. “Al test di Misano abbiamo fatto molte prove e trovato alcune soluzioni che riproporremo anche qui per capire se possono in qualche modo aiutarci ad avere più confidenza alla guida. Il tracciato del Giappone è tosto, ma molto bello. Il clima e l’accoglienza dei tifosi sono speciali poi. Lavoriamo per fare un weekend solido e avvicinare il gruppo dei più forti”, ha detto il piemontese della Ducati.