MotoGP, Bagnaia: "Sensazioni migliori, a Jerez sempre molto veloce"

Pecco Bagnaia arriva a Jerez con la consapevolezza di chi non può permettersi altri passi falsi se vuole restare in corsa per il titolo della MotoGP. "Negli ultimi tre anni ho raccolto molto qui a Jerez e sono contento di tornarci per il GP. Siamo stati sempre molto veloci e incisivi e abbiamo centrato il massimo risultato nelle ultime stagioni. In Qatar, abbiamo raddrizzato un weekend, che dopo la qualifica, sembrava davvero molto complicato. Un altro podio importante e sensazioni alla guida sempre migliori", ha detto il piemontese della Ducati.