Giochi Asiatici: gaffe in Giappone, inno nordcoreano suonato per la Corea del Sud

Gaffe degli organizzatori delle Olimpiadi asiatiche in corso a Nagoya, in Giappone: è stato, infatti, trasmesso l'inno nazionale nordcoreano al posto di quello sudcoreano prima della partita di hockey tra gli stessi sudcoreani e il Bangladesh. Le due Coree sono formalmente ancora in guerra. La Corea del Sud ha vinto 5-0, ma ha protestato perché prima della partita è stato suonato l'inno sbagliato. I giocatori sudcoreani, che si erano allineati per ascoltare il loro inno, si guardavano perplessi durante l'esecuzione. Gli organizzatori hanno capito l'errore e trasmesso successivamente quello della Corea del Sud.