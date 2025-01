MotoGP, Aprilia pronta per i primi test di Sepang

Dopo il successo della presentazione ufficiale del Team Aprilia Racing, lo scorso 16 gennaio, l’attenzione si sposta sui test pre-stagionali della MotoGP: il programma prevede uno shakedown iniziale a Sepang, dal 31 gennaio al 2 di febbraio, riservato esclusivamente ai collaudatori e ai rookie. In pista, per Aprilia Racing, sarà presente Lorenzo Savadori che porterà avanti il lavoro di sviluppo della RS-GP25. Il suo contributo sarà fondamentale per affinare il set-up e supportare i piloti ufficiali, fornendo dati cruciali per il lavoro del team. Successivamente sarà il turno dei piloti ufficiali che affronteranno cinque giorni complessivi di test distribuiti in due settimane: dal 5 al 7 febbraio a Sepang, appuntamento fondamentale per continuare a lavorare sulla messa a punto della moto e i nuovi componenti, mentre dal 12 al 13 febbraio il focus si sposterà al Chang International Circuit di Buriram.