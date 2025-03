MotoGP, Agostini: "Marquez ha già fatto capire che aria tira"

"Marquez sta dimostrando quello che è, nonostante le critiche. Non hanno capito il valore di questo pilota. Con quattro gare e quattro vittorie ha già fatto capire che aria tira. Non dimentichiamo che prima di andare in Ducati ha vinto otto mondiali. Nella vita c'è una pagella e la pagella conta". Così a LaPresse Giacomo Agostini, icona del motociclismo mondiale, nell'analizzare la stagione della MotoGp appena iniziata. "Cosa deve cambiare Bagnaia? Bisognerebbe andare più forte. Il mondiale è appena iniziato, non passiamo dalle stelle alle stalle e viceversa. Aspettiamo un attimo, vediamo come vanno le cose e poi trarremo una conclusione. Bagnaia è molto bravo, può darsi dia la zampata nel corso della stagione", ha aggiunto. A chi contesta una 'alleanza' tra fratelli Marquez, Agostini ha poi risposto: "Magari si aiutano nel senso che sono d'accordo che uno tira l'altro, ma questo non cambia molto".