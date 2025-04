MotoE, la Ducati V21L al via con nuovi aggiornamenti tecnici

Come previsto dagli accordi con FIM e Dorna, il lavoro sulla V21L non si è fermato con la consegna dei 23 moto (18 per i piloti, più 5 di riserva) che hanno supportato le nove squadre impegnate nel Mondiale MotoE. Al contrario, le evoluzioni della V21L implementate in vista della stagione 2025 hanno coinvolto tutti gli aspetti della moto, dal powertrain all’elettronica senza tralasciare la ciclistica. Le migliorie hanno trovato riscontro nei test in pista di Franco Battaini, che da quest’anno è il nuovo collaudatore MotoE di Ducati.