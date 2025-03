Motocross, la Ducati Desmo250 MX debutta con un podio nell'Italiano

Sono bastate poche settimane alla Ducati Desmo250 MX, portata in gara dal Team Beddini Racing, per conquistare il primo podio tricolore della sua giovanissima carriera. Nonostante un polso dolorante e gonfio, il Campione Italiano in carica della MX1 riesce a salire sul podio al primo tentativo, dimostrando tutta la sua grinta e tenacia. Erano 10 anni che Alessandro Lupino non saliva in sella ad una 250 4t e la prima prova del Campionato Italiano Prestige di Motocross MX2 è stata anche l’occasione per esordire in una classe della serie tricolore nella quale non aveva mai gareggiato. Il nove volte Campione Italiano di Motocross, con ben 44 podi all’attivo in MX1, portando all’esordio la Ducati Desmo250 MX, centra anche la sua personale prima top 3 in MX2. Primo del suo gruppo al termine delle prove ufficiali del sabato, Alessandro ottiene il miglior tempo anche nella successiva sessione cronometrata, conquistando il secondo cancello per le due manche della domenica. Al via di gara uno il trentaquattrenne parte a ridosso della quinta posizione, transitando 4° dopo un giro. Il passaggio successivo è 3° con un ottimo ritmo, ritrovandosi in breve alle spalle del 2° che attacca, avendo la meglio. La risposta del rivale è però maldestra e a seguito di un contatto, Lupino è a terra con un polso dolorante e la moto visibilmente danneggiata. Il viterbese non demorde e continua fino al traguardo stringendo i denti, transitando 10° sotto la bandiera a scacchi. Al via della seconda frazione Alessandro è 5° fuori dalla prima curva e dopo tre giri 2°, girando su ottimi tempi. Nulla si frappone fra la Desmo250 MX e il 3° gradino del podio che arriva al termine di una manche perfetta. Dopo la prima prova di campionato Lupino è 3° in classifica con 290 punti. La prossima prova dell’Italiano Prestige si terrà sulla pista di Mantova il 29 e 30 marzo, tracciato che un anno fa, proprio con Alessandro in sella, vide esordire la Desmo450 MX.