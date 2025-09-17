Motomondiale, Rueda sale in Moto2 nel 2026

José Antonio Rueda si appresta a vincere il titolo mondiale della Moto3 ed è già pronto per il salto in Moto2. Il 19enne spagnolo, infatti, correrà nella classe di mezzo con il team Red Bull KTM Ajo a fianco del riconfermato olandese Collin Veijer. “Sono davvero felice di poter correre per KTM Ajo Red Bull in Moto2 il prossimo anno. Alla fine sono stati loro a credere in me nel mio anno da esordiente nel campionato del mondo. Hanno avuto questa fiducia in me e sono davvero grato a loro, soprattutto ad Aki e Niklas. È una squadra di cui ho sempre sognato di far parte e voglio continuare a realizzare gli altri sogni che ho con loro. Spero potremo goderci molti altri anni insieme. So che la Moto2 è una categoria molto difficile e sicuramente sarà dura, ma siamo pronti a dare il 100%, ad imparare molto e a goderci ogni momento. Inoltre, condividerò il box con Collin, il che è davvero emozionante, visto che ci conosciamo da molti anni. Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che mi circondano – amici, familiari e sponsor – per il loro supporto incondizionato”, ha detto Rueda.