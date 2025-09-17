Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motomondiale, Rueda sale in Moto2 nel 2026

17 Set 2025 - 15:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

José Antonio Rueda si appresta a vincere il titolo mondiale della Moto3 ed è già pronto per il salto in Moto2. Il 19enne spagnolo, infatti, correrà nella classe di mezzo con il team Red Bull KTM Ajo a fianco del riconfermato olandese Collin Veijer. “Sono davvero felice di poter correre per KTM Ajo Red Bull in Moto2 il prossimo anno. Alla fine sono stati loro a credere in me nel mio anno da esordiente nel campionato del mondo. Hanno avuto questa fiducia in me e sono davvero grato a loro, soprattutto ad Aki e Niklas. È una squadra di cui ho sempre sognato di far parte e voglio continuare a realizzare gli altri sogni che ho con loro. Spero potremo goderci molti altri anni insieme. So che la Moto2 è una categoria molto difficile e sicuramente sarà dura, ma siamo pronti a dare il 100%, ad imparare molto e a goderci ogni momento. Inoltre, condividerò il box con Collin, il che è davvero emozionante, visto che ci conosciamo da molti anni. Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che mi circondano – amici, familiari e sponsor – per il loro supporto incondizionato”, ha detto Rueda.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:03
Sci, Franzoso: Innerhofer e altri azzurri rientrano dal Cile
17:51
Billie Jean King Cup: è l'Ucraina l'avversaria dell'Italia in semifinale
17:05
Tennis, Volandri: "Con la Spagna sarebbe stata sfida più stimolante"
16:03
Tennis, Berrettini: dopo Hangzhou anche Tokyo e Shanghai
15:21
Atletica, Furlani oro nel lungo ai Mondiali