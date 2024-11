MOTOCROSS, DUCATI ANNUNCIA GUADAGNINI COME PILOTA UFFICIALE IN MXGP

Sarà Mattia Guadagnini il compagno di squadra di Jeremy Seewer sulla Desmo450 MX ufficiale che la Ducati schiererà nel Campionato del Mondo MXGP 2025 in collaborazione con il team Maddii Racing. Il pilota veneto è nato l’11 aprile 2002 a Bassano del Grappa, ed è stato campione mondiale junior ed europeo della 125 nel 2019. Nel 2021 Guadagnini ha debuttato nella classe MX2 terminando il mondiale in quarta posizione, vincendo tre gare nella sua stagione di esordio. Nel 2022 il suo debutto in MXGP. Mattia attualmente è uno dei piloti italiani di maggior talento della MXGP. La Ducati Desmo450 MX è la moto che segna l’ingresso della Casa di Borgo Panigale nel fuoristrada specialistico, segmento che nei prossimi anni prevede una gamma completa di moto 450 e 250. La Desmo450 MX potrà essere ordinata presso le concessionarie selezionate a inizio 2025, con consegne previste a partire dal mese di giugno.