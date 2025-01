Motocross, a Mantova inizia la stagione con gli Internazionali d'Italia

Anche quest'anno, rispettando una lunga tradizione iniziata nel lontano 1984, sarà il Circuito Città di Mantova a dare il via all'anno nuovo delle gare. Si correrà domenica 9 febbraio 2025 per la 37esima volta, sarà la gara d'apertura degli Internazionali d'Italia Eicma , la classicissima dove i migliori piloti, Case motociclistiche e team si confrontano per verificare i valori in campo. Hanno già confermato tutte le scuderie più importanti, Honda HRC con il Campione del mondo sloveno Tim Gajser, Ducati Corse con i fortissimi Mattia Guadagnini e Jeremy Seewer, che hanno testato al lungo la Desmo 450 MX proprio al Circuito di Viale Learco Guerra, l' altro team italiano Beta , con l'asso Ben Watson e il nuovo arrivo Tom Kock, la scuderia de Carli che torna a rappresentare Red Bull KTM gestendo le squadre nelle categorie MXGP e MX2 con i piloti Lucas Coenen che dopo una promettente stagione in MX2 farà il suo debutto nella classe MXGP, mentre nella classe cadetta ci saranno Sacha Coenen e Simon Längenfelder. Al via anche i migliori piloti italiani ed altri protagonisti internazionali.