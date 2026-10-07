Motociclismo,  Vuono è il campione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457

07 Ott 2026 - 10:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il quinto e ultimo round a Misano ha decretato il campione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457: Gabriel Fabio Vuono del 52 Racing Team conquista il titolo al termine di una stagione intensa fino all’ultimo round. 

La seconda edizione del Trofeo Aprilia RS 457 ha confermato l’elevato livello di competitività del campionato, con la lotta per il titolo rimasta aperta fino all’ultimo round della stagione. Sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, Vuono ha conquistato la pole position, confermandosi ancora una volta il riferimento in qualifica. Al termine dei 10 giri di gara, il pilota del 52 Racing Team ha tagliato il traguardo in seconda posizione, risultato poi modificato dalla penalizzazione di una posizione per track limits, chiudendo così al terzo posto e conquistando i punti necessari per laurearsi campione.

Vuono ha completato una stagione da protagonista, conquistando cinque pole position su cinque e salendo sul podio in tutte le gare disputate. Il pilota del 52 Racing Team ha ottenuto quattro vittorie e un terzo posto, confermando una straordinaria costanza e un livello di competitività molto elevato per tutta la stagione. La classifica generale del Trofeo Aprilia RS 457 vede Andrea Benvenuti al secondo posto del campionato, autore di quattro podi su cinque, mentre Sebastiano Settimio Favaroni ha conquistato la terza posizione nella classifica generale, con il secondo posto ottenuto al Mugello come miglior risultato stagionale.

Il Trofeo Aprilia RS 457 nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani piloti alla pista, offrendo una moto performante che richiama la tradizione Aprilia in termini di guidabilità e divertimento. Il Trofeo rappresenta inoltre un passaggio graduale e accessibile, sia dal punto di vista tecnico che economico, dalle ruote basse ai grandi autodromi, in un contesto professionale e altamente competitivo. Con la conclusione della seconda edizione, che a Misano ha visto ben 25 piloti in griglia, il Trofeo Aprilia RS 457 conferma così il proprio ruolo nel percorso di formazione e valorizzazione dei giovani piloti, proseguendo la tradizione di Aprilia Racing nell’investimento sulle nuove generazioni e sul futuro dei più giovani.

GABRIEL FABIO VUONO 
“Questo campionato si è concluso nel migliore dei modi: non abbiamo perso neanche una lotta e abbiamo praticamente conquistato il primo posto in tutte le gare, con quattro vittorie su cinque, un risultato eccezionale, oltre ad aver fatto anche tutti i record dei circuiti. Mi sono divertito per tutto l’anno e abbiamo fatto tante nuove esperienze. La finale a Misano mi è piaciuta molto: abbiamo fatto una bella lotta in un gruppetto di circa cinque piloti. Vorrei ringraziare Aprilia, tutti gli sponsor, la mia famiglia, mia madre che mi segue sempre, e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager del 52 Racing Team”. 

Ultimi video

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:47
Ciclismo, sabato il Giro di Lombardia: senza Pogacar, Evenepoel e Del Toro favoriti
12:02
Automobilismo, Aci Racing Weekend: Monza decisiva per i 12 titoli del Campionato Italiano GT Sprint
11:32
Scherma: Andrea Cassarà nuovo ct nazionale russa di fioretto
11:13
Tennis, Alcaraz scrive a Sinner: "Testa alta, tornerai più forte"
10:58
F1, il GP di Singapore con i dati di Brembo