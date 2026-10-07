Motociclismo,  Vuono è il campione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457

Il quinto e ultimo round a Misano ha decretato il campione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457: Gabriel Fabio Vuono del 52 Racing Team conquista il titolo al termine di una stagione intensa fino all’ultimo round.
La seconda edizione del Trofeo Aprilia RS 457 ha confermato l’elevato livello di competitività del campionato, con la lotta per il titolo rimasta aperta fino all’ultimo round della stagione. Sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, Vuono ha conquistato la pole position, confermandosi ancora una volta il riferimento in qualifica. Al termine dei 10 giri di gara, il pilota del 52 Racing Team ha tagliato il traguardo in seconda posizione, risultato poi modificato dalla penalizzazione di una posizione per track limits, chiudendo così al terzo posto e conquistando i punti necessari per laurearsi campione.
Vuono ha completato una stagione da protagonista, conquistando cinque pole position su cinque e salendo sul podio in tutte le gare disputate. Il pilota del 52 Racing Team ha ottenuto quattro vittorie e un terzo posto, confermando una straordinaria costanza e un livello di competitività molto elevato per tutta la stagione. La classifica generale del Trofeo Aprilia RS 457 vede Andrea Benvenuti al secondo posto del campionato, autore di quattro podi su cinque, mentre Sebastiano Settimio Favaroni ha conquistato la terza posizione nella classifica generale, con il secondo posto ottenuto al Mugello come miglior risultato stagionale.
Il Trofeo Aprilia RS 457 nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani piloti alla pista, offrendo una moto performante che richiama la tradizione Aprilia in termini di guidabilità e divertimento. Il Trofeo rappresenta inoltre un passaggio graduale e accessibile, sia dal punto di vista tecnico che economico, dalle ruote basse ai grandi autodromi, in un contesto professionale e altamente competitivo. Con la conclusione della seconda edizione, che a Misano ha visto ben 25 piloti in griglia, il Trofeo Aprilia RS 457 conferma così il proprio ruolo nel percorso di formazione e valorizzazione dei giovani piloti, proseguendo la tradizione di Aprilia Racing nell’investimento sulle nuove generazioni e sul futuro dei più giovani.
GABRIEL FABIO VUONO
“Questo campionato si è concluso nel migliore dei modi: non abbiamo perso neanche una lotta e abbiamo praticamente conquistato il primo posto in tutte le gare, con quattro vittorie su cinque, un risultato eccezionale, oltre ad aver fatto anche tutti i record dei circuiti. Mi sono divertito per tutto l’anno e abbiamo fatto tante nuove esperienze. La finale a Misano mi è piaciuta molto: abbiamo fatto una bella lotta in un gruppetto di circa cinque piloti. Vorrei ringraziare Aprilia, tutti gli sponsor, la mia famiglia, mia madre che mi segue sempre, e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager del 52 Racing Team”.