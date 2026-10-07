Motociclismo,  Vuono è il campione 2026 del Trofeo Aprilia RS 457

GABRIEL FABIO VUONO

“Questo campionato si è concluso nel migliore dei modi: non abbiamo perso neanche una lotta e abbiamo praticamente conquistato il primo posto in tutte le gare, con quattro vittorie su cinque, un risultato eccezionale, oltre ad aver fatto anche tutti i record dei circuiti. Mi sono divertito per tutto l’anno e abbiamo fatto tante nuove esperienze. La finale a Misano mi è piaciuta molto: abbiamo fatto una bella lotta in un gruppetto di circa cinque piloti. Vorrei ringraziare Aprilia, tutti gli sponsor, la mia famiglia, mia madre che mi segue sempre, e Giacomo Luminari, il nostro Team Manager del 52 Racing Team”.