Motociclismo, sold out le Aprilia RSV4 X ex3ma con la storica livrea di Biaggi

L’Aprilia RSV4 X ex3ma, presentata in occasione del Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna lo scorso settembre, ha registrato un grande successo, esaurendo tutti i 30 esemplari in appena 76 giorni. Questa moto in edizione limitata, con la livrea celebrativa Perla Nera in omaggio al primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994, è subito diventata un oggetto del desiderio per gli appassionati. Il suo successo è stato tale che gli esemplari disponibili sono stati venduti in soli 76 giorni, confermando il fascino dell’Aprilia RSV4 X ex3ma. L’Aprilia RSV4 X ex3ma rappresenta un concreto punto di contatto con la MotoGP, essendo la prima e unica moto al mondo destinata alla vendita al pubblico, dotata di aerodinamica con effetto suolo. Una tecnologia estremamente sofisticata, interamente sviluppata in Aprilia Racing, brevettata e, fino a ora, utilizzata solo sulla RS-GP 24 che compete nel Motomondiale. Con questo sold out, prosegue il successo della serie X, un progetto unico al mondo iniziato nel 2019 con la RSV4 X e la Tuono X, continuando nel 2022 con la più evoluta RSV4 X Trenta. Modelli straordinari, ciascuno rappresentato dalla "X" che identifica il massimo in termini di tecnologia e prestazioni raggiungibili su una moto in vendita al pubblico.