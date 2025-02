Motociclismo, Pedrero s Shad rinnovano

SHAD e Joan Pedrero rinnovano l’accordo di collaborazione per la stagione 2025, che vedrà il pilota spagnolo proseguire nel suo percorso di Ambassador del marchio, assumendo però anche un ruolo chiave: la leadership del Tester Team dei nuovi prodotti. Un rapporto che si rafforza e cresce nel tempo per la massima soddisfazione sia del marchio che del pilota. Joan Pedrero, con un percorso di spicco nel mondo del motociclismo orientato alle discipline fuoristrada, ed in particolare ai più famosi rallies come Dakar e Africa Eco Race, è stato un alleato strategico per SHAD negli ultimi anni. La sua grande esperienza e la profonda conoscenza del settore sono state fondamentali per lo sviluppo e la progressione del marchio, garantendo la realizzazione di accessori sempre più vicini alle specifiche e crescenti esigenze dei motociclisti. Nel suo ruolo di Ambassador, Pedrero continuerà a rappresentare i valori di SHAD: innovazione, qualità e passione per le due ruote.