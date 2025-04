Motociclismo, parte a Misano la Suzuki GSX-8R CUP

Dopo anni di assenza dalle gare italiane, Suzuki torna in pista in grande stile con la GSX-8R CUP. Questo weekend inizia ufficialmente, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il nuovo trofeo monomarca Suzuki che ha già fatto parlare di sé per aver riempito la griglia di partenza in tempi record, con un sold out di 32 piloti iscritti. Il concept del trofeo è semplice e chiaro, divertimento assicurato con una moto performante, sicura, e un kit che esalta l’animo grintoso della bicilindrica GSX-8R CUP senza stravolgerne le caratteristiche. Suzuki mette in palio un montepremi complessivo di oltre 35.000 € e il primo classificato vivrà un sogno: partecipare come Wild Card (viaggio, moto e assistenza per due persone) alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2026 a Daytona. Questo premio rappresenta un grande prestigio e sarà assegnato a chi si distinguerà per prestazioni, talento, impegno e rispetto delle regole e degli avversari. L'entusiasmo è palpabile: la griglia di partenza per la gara di domenica 6 aprile è al completo. La GSX-8R ha dimostrato il suo potenziale durante i test, registrando tempi notevoli e conquistando il cuore dei piloti. L'attesa è alle stelle per vedere questi talenti sfidarsi tra i cordoli del leggendario circuito di Misano, nel contesto del prestigioso CIV Campionato Italiano di Velocità. Il gruppo dei partecipanti è un mix di giovani promesse e veterani, tutti accomunati dalla passione per le due ruote e dal sogno di brillare sulla scena motociclistica.