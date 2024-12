Motociclismo, Kawasaki svela la nuova stagione del Ninja Trophy ZX-4RR

Dopo il positivo riscontro ottenuto nella prima edizione, il Trofeo Kawasaki ZX-4RR è pronto ad affrontare una nuova stagione, consolidando il proprio ruolo nel panorama delle competizioni motociclistiche nazionali. Dedicata alla piccola sportiva di Akashi, la serie monomarca si propone di offrire ai piloti e agli appassionati un'esperienza ancora più coinvolgente nel 2025, ricca di sfide e momenti emozionanti. La scelta di puntare sulla ZX-4RR, una moto agile, performante e facile da guidare, si è rivelata azzeccata, garantendo un campionato avvincente e spettacolare. Spinta dal nuovo motore 4 cilindri in linea da 399cc, esprime una potenza di 80 CV a 14.500 giri/min (con RAM-Air) , mentre il limitatore si attesta oltre i 15.000 giri/min. La nuova Ninja è dotata di un telaio ispirato al mondo WSBK, con pacchetto elettronico da categoria superiore, quick-shifter e di uno schermo LCD a colori, che integra una funzione track-mode per visualizzare tempi sul giro, posizione del cambio e giri motore. Per competere in questo trofeo, le moto partecipanti saranno dotate di un Kit Racing di cui le principali componenti sono: carenatura completa, scarico completo, set pneumatici, kit completo protezioni motore, kit manubrio e pedane, leva freno e frizione e relative protezioni, filtro aria. Il 2025 si prospetta come un anno di consolidamento per il Trofeo ZX-4RR. L'inserimento nella nuova categoria Sportbike del Campionato Italiano Velocità rappresenta un'importante opportunità per i piloti di confrontarsi con avversari di alto livello e di mettersi in mostra.

Enrico Bessolo, General Manager di Kawasaki Italia: "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora con il Ninja Trophy. Questa serie rappresenta un investimento importante per il futuro del motociclismo italiano. Siamo convinti che il 2025 sarà un anno ancora più ricco di soddisfazioni per tutti i protagonisti di questo progetto".

Il calendario della seconda edizione del Trofeo ZX-4RR è stato studiato per offrire ai piloti l'opportunità di

confrontarsi sui circuiti più prestigiosi d'Italia all’interno del prestigioso Dunlop CIV 2025. Da Misano Adriatico

al Mugello, passando per Vallelunga e Imola, i piloti avranno l'occasione di mettere alla prova le proprie

abilità su tracciati tecnici e impegnativi.

Round 1 5 – 6 Aprile Misano

Round 2 31 Maggio 1 Giugno Mugello

Round 3 28 - 29 Giugno 2025 Vallelunga

Round 4 26 – 27 Luglio Misano

Round 5 6 – 7 Settembre Imola

Round 6 4 - 5 Ottobre Mugello

Riccardo Drisaldi, organizzatore del Trofeo, ha aggiunto: “Dopo un primo anno in cui abbiamo rodato con

successo la formula del trofeo dedicato alle ZX-4RR, quest’anno siamo pronti a replicare. La novità della

prossima stagione sarà che correremo all’interno della nuova categoria Sportbike, contesto nel quale godremo

di una classifica separata dedicata ai nostri piloti. Uno stimolo in più per noi e per quello che concerne lo

sviluppo di una moto che nel 2024 ha dimostrato, gara dopo gara, di crescere tecnicamente. Tutto è pronto

quindi per affrontare una nuova “velocissima” stagione, le iscrizioni sono aperte e noi, come tutti i piloti, non

vediamo l’ora che si spengano a Misano i primi semafori del 2025 racing!”.

Le iscrizioni sono aperte. Tutti i piloti interessati a partecipare al Trofeo ZX-4RR possono già iscriversi. Per

maggiori informazioni si può contattare l’organizzatore al numero di telefono: +393773056637 oppure

all’indirizzo email: info@trofeozx4rr.it

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:

• Costo Iscrizione + KIT > euro 5.900 (IVA Esclusa)

• Prezzo moto > euro 9.690 (Listino al Pubblico)

• Dove compro la moto? > Dealer Ufficiali Kawasaki

• Disponibilità > Disponibile presso le Concessionarie Ufficiali

• Montepremi > Premiazione ogni Round più montepremi finale