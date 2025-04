Motociclismo, Italia terza all'X-Trial delle Nazioni

Sfide equilibrate al Palais Nikaia di Nizza, sfide che hanno visto l'Italia protagonista e capace di ottime prestazioni. L'X-Trial delle Nazioni ha visto la Maglia Azzurra - rappresentata da Matteo Grattarola e Francesco Titli - conquistare un ottimo terzo posto alle spalle della Spagna vincitrice e della Francia, seconda. Al termine dei primi due round - ognuno da sei zone e utili a designare le tre squadre finaliste - la Spagna era prima a quota 2 lunghezze davanti a Francia (5) e Italia (6). Gli azzurri, guidati dal CT Fabio Lenzi, hanno ottenuto la top3 soprattutto grazie a un ottimo primo round, concluso con soli due punti a fronte dei quattro del secondo. Nell’atto finale i piloti di ogni squadra hanno percorso le Zone in entrambe le direzioni. La Spagna è stata protagonista, Francia e Italia hanno chiuso la gara al 2° e 3° posto separate da soli tre punti: 11 per i transalpini, 14 per la squadra azzurra. L’esperto Matteo Grattarola (classe 1988) e il giovane Francesco Titli (classe 2007) hanno formato una squadra unita capace di ottenere un terzo posto prestigioso.