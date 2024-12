Motociclismo: Copioli confermato vicepresidente Fim

A Palma di Maiorca, durante il primo Board of Directors successivo all'Assemblea Generale Fim cghe si è svolto sabato scorso, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, è stato confermato Vice Presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo. L'incarico conferito a Copioli, che già era stato nominato a tale carica nel 2022, è un ulteriore riconoscimento dell'importanza del motociclismo italiano a livello internazionale. Il Board of Directors della Federazione Internazionale è composto dal Presidente Jorge Viegas, dai Vice Presidenti Ignacio Verneda (Vicario) e Giovanni Copioli; dai membri: Abdulrahman Al Mannai, Hakan Leeman, Giedré Leskauskiene, Sebastien Poirier; dai rappresentanti delle unioni Continentali eletti dalle proprie assemblee: Marco Comana (FIM Africa), Stephan Carapiet( FIM Asia), Michal Sikora (FIM Europe) Pedro Venturo Jr.(FIM Latin America), Robert Dingman (FIM North America), Peter Doyle (FIM Oceania). Giovanni Copioli è stato inoltre nominato Presidente del Comitato Finanze Fim, di cui già era membro. Il Presidente Fmi ha partecipato sabato ai Fim Awards, cerimonia di premiazione dei Campioni del Mondo, premiando gli iridati di Enduro 2024 tra i quali gli italiani Andrea Verona (E2) e Manuel Verzeroli (EY). Precedentemente, durante l'Assemblea Generale del 6 dicembre, era stato premiato Moreno Crestale, vincitore del FIM Touring World Challenge (il mondiale di Mototurismo). "Sono davvero orgoglioso di essere stato nominato nuovamente Vice Presidente della Federazione Internazionale. Ringrazio il Presidente Jorge Viegas e tutto il Board of Directors per la fiducia. Credo che questa conferma sia un successo, prima di tutto, per il motociclismo italiano, che ho l'onore di rappresentare all'interno della FIM insieme ad altri numerosi connazionali impegnati in diversi organismi della Federazione Internazionale. Posso garantire che, insieme a tutta la squadra della FIM, continuerò ad impegnarmi per la crescita e la promozione del motociclismo", ha detto Copioli.