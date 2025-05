Motociclismo, Civ: qualifiche a Delbianco in Sbk e a Ruda in Moto3

Con le prove libere al mattino e la prima sessione di qualifiche al pomeriggio, ha preso oggi il via all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il secondo round del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). In Superbike Alessandro Delbianco (Yamaha), leader della classifica tricolore, ha ottenuto la pole position provvisoria col tempo di 1'50''661. Dietro al romagnolo si è piazzato il pluricampione italiano, il pugliese Michele Pirro (Ducati), staccato di 708 millesimi da Delbianco. In Production Bike, la neonata categoria che corre insieme alla Sbk, ma con classifica indipendente, il campano Riccardo Russo (Bmw) ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1'52''152. In Moto3 si è imposto lo spagnolo capo classifica Marcos Ruda (Lucky Racing) con il crono di 1'57''457. Nella classe Supersport600 Ng troviamo in pole ancora un leader di campionato: è il marchigiano Luca Ottaviani (Mv Agusta) che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'53''935. Nella Sport Bike il pilota abruzzese Bruno Ieraci (Triumph) ha ottenuto la pole position provvisoria girando in 1'57''932. Infine nella classe Premoto3, riservata alle giovanissime promesse del motociclismo, si è imposto il 14enne romagnolo, leader del campionato, Lorenzo Pritelli (Honda) col tempo di 2'02''908. La giornata di domani si aprirà con il secondo turno e la conseguente definizione delle griglie di partenza, mentre nel pomeriggio scatteranno le prime gare di ogni categoria. La domenica infine si bisserà con il secondo round di competizioni.