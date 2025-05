Motociclismo, Apriia e Cerutti dominatori al campionato italiano motorally

Paolo Pettinari, impegnato nella GPX, ha dimostrato costanza nelle prime due giornate, chiudendo rispettivamente in nona e settima posizione, a pochi minuti dal gruppo di testa. Anche per lui, però, la domenica è stata segnata da qualche imprevisto, che gli ha fatto chiudere la giornata in diciannovesima posizione. Il bilancio finale per Aprilia Tuareg Racing a conclusione del weekend di Alghero è decisamente positivo: la Tuareg Rally si conferma una moto vincente, frutto di un perfetto equilibrio tra prestazioni, affidabilità e innovazione, anche nelle condizioni più difficili. L’appuntamento per la prossima tappa del campionato tricolore è fissato per fine giugno a Bussi sul Tirino.