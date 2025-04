Morte Papa, Federvolley: "Spese parole indimenticabili per nazionali azzurre"

"La Fipav e l'intero mondo della pallavolo piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. Una notizia tristissima che tocca miliardi di persone e tutto il mondo dello sport, a cui il Santo Padre era profondamente legato. Sotto il suo pontificato la Federazione Italiana Pallavolo e l'intero movimento hanno avuto la fortuna di vivere una delle giornate più significative della propria storia". Così la Fipav nel ricordare Papa Francesco, scomparso all'età di 88 anni. "Era il 30 gennaio 2023, infatti, quando Papa Francesco ricevette in Vaticano le nazionali azzurre di volley, spendendo parole indimenticabili nei riguardi delle formazioni azzurre e per tutto il volley italiano. Per quel meraviglioso ricordo, così come per i numerosi insegnamenti lasciatici, da parte della Federazione Italiana Pallavolo va al Santo Padre un enorme grazie. Su indicazione del Presidente del Coni Giovanni Malagò, la Federazione Italia Pallavolo ha disposto un minuto di silenzio per tutte le gare pallavolistiche che si giocheranno in Italia fino a domenica 27 aprile", conclude la Fipav.