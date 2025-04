Montagna: alpinista iraniana Nasim Esqui apre nuovo percorso contro spose bambine

L'alpinista professionista e attivista iraniana Nasim Eshqi ha aperto un nuovo percorso di arrampicata di 700 metri e 14 corsi in Sardegna, intitolato 'End Child Marriage'. Questo è il terzo capitolo del suo progetto in corso 'When Mountains Speak', che utilizza l'arrampicata come piattaforma per amplificare i diritti umani, in particolare le questioni relative ai diritti delle donne.