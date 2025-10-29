Logo SportMediaset

Mondiali taekwondo, Dell'Aquila eliminato ai sedicesimi

29 Ott 2025 - 15:51

Si ferma quasi subito il cammino di Vito Dell'Aquila ai Mondiali di taekwondo in corso a Wuxi, in Cina. Il campione olimpico di Tokyo, in gara nella categoria -58 kg, è stato eliminato ai sedicesimi dall'iraniano Abolfazi Zandi, facendo così sfumare le speranze di medaglia per l'Italia, che finora ottenuto l'argento con Simone Alessio nella categoria -87 kg. Il 24enne Dell'Aquila aveva affrontato e battuto al primo turno il marocchino Achraf Elmbarki ma nell'incontro successivo ha dovuto cedere a Zandi, che ha vinto il primo round e ottenuto un pareggio nel secondo, superando così il turno ai danni dell'azzurro. 

