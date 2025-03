Mondiali snowboard: azzurro March bronzo nello slalom parallelo

Aaron March è medaglia di bronzo nello slalom parallelo ai Mondiali di snowboard in corso a St.Moritz. Dopo averlo sfiorato a più riprese, il trentottenne altoatesino è riuscito a salire sul podio iridato in una prova individuale, dopo la medaglia d'oro conquistata nel 2023 nella prova a squadre insieme a Nadya Ochner. Per l'Italia del parallelo si tratta della seconda medaglia nell'evento iridato in Svizzera dopo l'oro di Roland Fischnaller nello slalom gigante. La giornata di March era iniziata con il terzo posto nel turno di qualificazione e le vittorie su Ben Heldman e Sangho Lee tra batterie e quarti. In semifinale il bulgaro Tervel Zamfirov ha saputo frenare la sua corsa, per poi andare a conquistare il titolo mondiale superando l'austriaco Arvid Auner. Nella finale per il terzo posto, March si è imposto per soli 3 centesimi su un altro veterano, Andreas Prommegger. Si era invece fermato in batteria Maurizio Bormolini, davanti a tutti nel turno preliminare ma superato dal canadese Gaudet. Nella gara femminile, la giapponese Tsubaki Miki ha fatto suo invece il titolo superando la ceca Ester Ledecka e vendicando la sconfitta nella finale del gigante. L'azzurra Jasmin Coratti si è fermata nei quarti, superata proprio da Miki, dopo aver avuto la meglio negli ottavi di Elisa Fava.