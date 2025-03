Mondiali skicross: Gunsch e Galli bronzo nella gara a squadre

Medaglia di bronzo per l'Italia nello skicross a squadre ai Mondiali in corso a St. Moritz. Yanick Gunsch e Jole Galli sono riusciti a confermare la medaglia già conquistata due anni fa a Bakuriani, in Georgia, anche se allora in gara con Galli c'era Federico Tomasoni e non Gunsch, oggi peraltro schierato in sostituzione di un acciaccato Simone Deromedis. L'oro è stato vinto da Svizzera 1 con Ryan Regez e Fanny Smith mentre l'argento è andato a Francia 2 di Melvin Tchiknavorian e Jade Grillet Aubert, che ha preceduto di un soffio l'azzurra. L'Italia di Bartolomeo Pala torna a casa con un bronzo prezioso e ora potrà tentare l'assalto finale alla Coppa del mondo maschile, con Simone Deromedis nella tappa decisiva di Idre Fjall, il prossimo fine settimana.