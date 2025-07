Mondiali pallanuoto, venerdì l'esordio del Setterosa contro la Nuova Zelanda

Il ct azzurro Carlo Silipo, nel pieno del rinnovamento della squadra che prevede otto quindicesimi di new entry, rimescola le carte e si aggrappa anche all'esperienza del totem Roberta Bianconi pronta al suo decimo mondiale dal lontano 2009 a Roma. "È strano fare quattro mondiali in appena quattro anni. Diciamo che questa è una competizione è nuova, nel senso che abbiamo cambiato tanto rispetto agli ultimi tre anni, dove si era puntato su un gruppo che ha dato anche dei buoni risultati. Ora era il momento giusto per cambiare - ha dichiarato - perché è anche giusto dopo un ciclo olimpico iniziare a lavorare su quello che poi potrà essere in prospettiva un nuovo gruppo con le atlete e la squadra che può avere più margini di crescita. Detto ciò, la preparazione è andata bene, perché le ragazze si sono applicate molto, c'è stata una buona crescita sia individuale che di squadra". "Ora c'è la giusta curiosità di vedere come reagisce ad una competizione così importante un gruppo giovane, sapendo che le difficoltà sono tante. Il clima è di quelli giusti e ci stiamo adattando ai cambiamenti voluti in questi anni. Le nuove regole hanno aiutato ad avere un'evoluzione e attualmente si vede una pallanuoto, anche nel femminile, molto più atletica - ha sottolineato - dove l'atleta ideale è quello che sappia fare tutto all'interno del campo di gioco, che sappia difendere, partire in controfuga, mantenere la posizione sui due metri, che abbia una buona qualità di movimento sulle gambe".