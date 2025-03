Mondiali freestyle, Flora Tabanelli qualificata per finale Big Air

Missione compita per Flora Tabanelli che approda alla finale del Big Air ai Mondiali di Freeski di St. Moritz. Dopo il quarto posto che l'ha vista sfiorare il podio nello SlopeStyle, la diciassettenne emiliana approda al turno decisivo della specialità che l'ha vista conquistare la Coppa del Mondo con il terzo punteggio. Decisamente corta la classifica al vertice del turno di qualificazione femminile, guidata dalla svizzera Sarah Höfflin con 169 punti davanti alla canadese Megan Oldham (168,50) e a Tabanelli: 167,75 i punti raccolti dall'azzurra grazie ai parziali di 79,75 della prima e 88,00 della terza run. Le otto qualificate per la finale sono racchiuse al termine delle tre prove in dieci punti, elemento questo che racconta di come sarà intensa la sfida decisiva. L'appuntamento è dunque ora fissato per le 19.30 di sabato 29 marzo, mentre il turno di qualificazione maschile è in programma per domani, giovedì 27, alle 11.30.