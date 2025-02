Mondiali di sci, Puchner guida seconda prova discesa, Nicol Delago 3/a

Elena Curtoni è concentrata sul superG iridato in programma domani. "La pista è molto bella, divertente, mi piace. Per me era la prima volta e dovevo prendere confidenza con i dossi. Domani in superG posso fare bene e puntare in alto: la testa è già lì" Giovedì 6 febbraio Saalbach 2025 metterà dunque in palio i titoli iridati del superG, l'appuntamento con la terza prova cronometrata è invece fissato per venerdì 7 con inizio alle 9:30.