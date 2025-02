Mondiali di sci di fondo, Cassol nei turni di finale nella sprint skating

Jonna Sundling fa registrare nettamente il miglior tempo nel turno di qualificazione per la sprint a tecnica libera che apre i Mondiali di Trondheim. 2'56"17 il tempo della svedese, ben 6"49 meglio di quello dell'elvetica Nadine Faendrich e 6"77 rispetto alla norvegese Kristine Skistad. Quinto tempo per la finlandese Jasmi Joensuu a 7"33 dalla leader. Per l'Italia è qualificata Federica Cassol, con il 23° tempo a 14"43 dalla Sundling, mentre rimane esclusa Nadine Laurent, 36/a con 18"43 di ritardo dalla prima. I turni di finale prenderanno il via alle 12.30.