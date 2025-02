Mondiali di sci: Cochran-Siegle ancora il più veloce a Saalbach; crescono gli azzurri, Casse è 4/o nella seconda prova della discesa

Ryan Cochran-Siegle si conferma il più veloce anche nella seconda prova in vista della discesa maschile dei Mondiali di Saalbach in programma domenica, ma gli azzurri crescono in confidenza e Mattia Casse è 4/o. Dopo aver siglato il miglior tempo mercoledì, lo statunitense si è ripetuto con il crono di 1’41″06, lasciando a 43 centesimi di secondo l’austriaco Stefan Eichberger e lo svizzero Franjo Von Allmen, appaiati in seconda posizione.

Appena un centesimo alle loro spalle c’è un Casse (+0″44) che sta trovando le misure alla pista: “Oggi avevo qualche riferimento in più: peccato per qualche imprecisione nella parte alta. La pista è bella, lo ribadisco, con una neve che mi piace. Domani in SuperG sarà interessante, divertente e credo abbastanza lungo, con le prime 6-8 porte davvero sul ripido. Sto bene da inizio stagione: devo stare tranquillo ed in pace con me stesso”.