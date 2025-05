Mondiali di Beach Soccer, Italia fuori ai quarti contro Senegal dopo i supplementari

Finisce ai quarti di finale l'avventura dell'Italia ai Mondiali di beach soccer. Gli azzurri escono sconfitti 4-3 al tempo supplementare contro il Senegal decisivo il gol a 2" dalla fine dell'extratime di Diagne. All'Italia non bastano le reti di Fazzini, Zurlo e Camillo Neves. "C'è grande amarezza perché i ragazzi hanno dato tutto, volevamo andare avanti, bisogna accettare il risultato. Peccato perché siamo partiti subito in svantaggio, anche sul rigore potevamo fare meglio, poi però la partita l'abbiamo ripresa ed eravamo in gestione - ha sottolineato il ct Del Duca - In una partita equilibrata gli episodi però sono andati dalla parte loro, hanno fatto quel gol col portiere con il pallone che è passato tra tre e quattro gambe, poi è arrivato quel gol alla fine".