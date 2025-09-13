Mondiali Atletica: Palmisano argento nella 35 km marcia

Antonella Palmisano © IPA
Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d'argento nella 35 km di marcia che si è disputata ai Mondiali di atletica a Tokyo. La marciatrice azzurra, al terzo podio mondiale dopo Londra 2017 e Budapest 2023, è arrivata seconda (2h42'24'') dopo la spagnola Maria Perez, che ha confermato il titolo di due anni fa col tempo di 2h39'01''. Terza Maria Torres (Ecuador).
Dopo la gara, la gioia della Palmisano: "Gara durissima, ho sofferto di crampi e mal di stomaco ma non riuscivo neppure più a bere. Ma è il mio miglior risultato mondiale e quindi sono soddisfatta". Un riferimento anche all'amica-rivale Perez: "Se sono qui dopo la delusione delle Olimpiadi di Parigi è anche per lei, ci siamo allenate insieme e mi ha dato nuovo entusiasmo". La spagnola ha ricambiato i complimenti: "Io e lei siamo come Sinner e Alcaraz".
Commenti (0)