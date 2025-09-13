Mondiali Atletica: Palmisano argento nella 35 km marcia

Dopo la gara, la gioia della Palmisano: "Gara durissima, ho sofferto di crampi e mal di stomaco ma non riuscivo neppure più a bere. Ma è il mio miglior risultato mondiale e quindi sono soddisfatta". Un riferimento anche all'amica-rivale Perez: "Se sono qui dopo la delusione delle Olimpiadi di Parigi è anche per lei, ci siamo allenate insieme e mi ha dato nuovo entusiasmo". La spagnola ha ricambiato i complimenti: "Io e lei siamo come Sinner e Alcaraz".