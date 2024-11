Milano Premier Padel P1, sabato alle 12 all’Allianz Cloud il sorteggio del main draw. E al GetFit iniziano le qualificazioni

Aspettando i campioni, l'Allianz Cloud ospiterà sabato 30 novembre alle ore 12 il sorteggio dei tabelloni principali del Milano Premier Padel P1, ultimo appuntamento della stagione prima delle Finals di Barcellona. Saranno 48 le coppie al via del tabellone maschile, 32 quelle che invece si giocheranno il trofeo femminile. Juan Lebron e Ale Galan (quest'anno avversari e in coppia rispettivamente con Martin Di Nenno e Fede Chingotto) sono i detentori del trofeo tra gli uomini, mentre tra le donne Delfi Brea e Bea Gonzalez proveranno a bissare il titolo del 2023. Da sabato mattina, invece, in campo chi cercherà un biglietto per il tabellone principale. Nel weekend, infatti, al GetFit sono in programma le qualificazioni, che metteranno in palio otto posti per il main draw maschile e tre per quello femminile.