Milano Premier Padel P1, la carica di Baldi-Dal Pozzo. Domani gli ottavi con le leggende Sainz-Llaguno sotto gli occhi della ct Ferrari

Chissà se dormiranno stanotte, a poche ore dal giorno più bello della loro carriera. Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo sono pronte per un nuovo sogno al Premier Padel nel cuore dell'Allianz Cloud, dopo un cammino iniziato da totali outsider – la grande avventura milanese è iniziata con la wild card dalle qualificazioni - e proseguito colpo su colpo fino al tabellone principale e poi agli ottavi di finale di uno dei tornei più importanti al mondo. Un risultato quasi impensabile fino a qualche giorno fa, quando la coppia proveniente dall'Emilia Romagna ha debuttato nel torneo milanese. Ad attenderle, ora, due delle giocatrici più forti di tutti i tempi: Lucia Sainz e Patty Llaguno, leggende della disciplina, entrambe ex numero 1 al mondo. E in un mondo in cui gli incroci sono infiniti, ecco che a osservare dalla panchina Caterina e Giulia ci sarà Marcela Ferrari, a Milano in veste di coach della coppia spagnola ma anche CT della Nazionale italiana maschile e femminile. Proprio Marcela, al termine della partita di Sainz/Llaguno, ha speso parole di apprezzamento delle prossime avversarie: “Sarà senza dubbio un bel match. Io sono qui a Milano in veste di coach di Patty e Lucia e sono concentratissima su questo, ma è del tutto normale che essendo ct della Nazionale guardi con occhio interessato a Dal Pozzo e Baldi. Soprattutto e in generale, direi che è molto importante che due giocatrici italiane facciano esperienza internazionale a questo livello e, in prospettiva per il movimento azzurro, non posso che esserne felice”. Una vigilia carica di attesa per Baldi - 27enne nata a Reggio Emilia, ma con base a Imola - e Giulia, classe 2005, figlia della tennista sammarinese Francesca Guardigli, che invece si allena a Riccione. Nella giornata di mercoledì, per loro primo giorno di riposo da inizio torneo, le ragazze hanno avuto il tempo di rilassarsi sugli spalti dell'Allianz Cloud e assorbire il turbinio di emozioni. "Piano piano stiamo realizzando cosa abbiamo fatto, siamo contentissime - ha spiegato Baldi in diretta con Alessandro Lupi su SkySport24 - Non immaginavamo nemmeno di vincere la prima partita (contro Carolina Navarro, altra leggenda del padel ndr), ce la siamo proprio goduta perché sapevamo che non avevamo nulla da perdere. Ci siamo divertite tantissimo, è un sogno che si sta realizzando". Sensazioni confermate da Dal Pozzo: "Era quasi irrealizzabile la possibilità di partecipare già quest'anno a un torneo di questo livello. Poi sono arrivate tre vittorie una dietro l'altra, così all'improvviso e sono felicissima di giocarmi gli ottavi". Per entrambe ora l'obiettivo è uno solo: "Vogliamo godercela e divertirci, ovviamente dando il massimo come sempre. Anche perché avremo davanti una coppia di giocatrici incredibili". Dalle giovani promesse a una giocatrice che ormai da anni una certezza azzurra: Carolina Orsi sarà l'altra italiana a disputare gli ottavi del Milano Premier Padel: in coppia con Nuria Rodriguez, Orsi affronterà Aranzazu Osoro e Veronica Virseda, che oggi hanno superato Sara Ruiz Soto e Carmen Goenaga (7-5 6-1).